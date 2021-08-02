На Украину обрушится мощный град и шквалы: синоптики предупредили аграриев об опасности

Погода будет опасной / pixabay

Погода в Украине уже сегодня, 2 августа изменится. Температура начнет снижаться, местами до +23 градусов, а часть страны затянет сильными ливнями.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, самые низкие градусы ожидаются на западе - от +23 до +25 градусов, на Закарпатье +25 +27.

На юг и восток похолодание еще не дойдет, здесь ожидается жара, +31 +36 градусов.

На остальной территории температура +28+33 градусов.

Сильные дожди охватят центр, север, и Николаевскую область. На западе также будет пасмурно и дождливо. Местами вероятно ухудшение погодных условий, шквалы и град.

Реклама

"2 августа в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

В Киеве вероятен сильный дождь, ветер. Температура +29 +31 градус, ночью +19 +21.

Также на востоке, в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях, на Крымском полуострове в этот день будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.