Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали сроки

На погоду летом будут влиять процессы в экваториальных широтах Тихого океана. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.
В Украине летом ожидается существенное повышение температуры воздуха. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет.
Как рассказали в Украинском гидрометцентре, особенности сезонных прогнозов также зависят и от особенностей того или иного региона, тенденций изменения климата и глобальных факторов.
"При этом процессы происходящие в океане являются определяющими", - уточнили украинские синоптики.
Прогноз погоды на лето
В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденции:
- повышения максимальной температуры воздуха летом;
- роста дефицита осадков;
- увеличения продолжительности бездождевого периода;
- роста интенсивности конвективных явлений погоды, таких как, например, гроз, ливней, града и шквала.
При этом на погоду летом будут влиять и процессы в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.
Прогноз NOAA
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США предупредили:
- самая аномальная температура ожидается в западных областях Украины;
- в западных и восточных регионах возможен и дефицит осадков, который усилит засуху и усилит пожарную опасность;
- июнь может быть на 1-2 градуса теплее, чем средние температуры того же месяца за последние 30 лет;
- в июле аномально высокие температуры сохранятся на западе Украины, а уже в августе они вероятно будут соответствовать климатической норме.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.
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