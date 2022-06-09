Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали сроки

В Украине летом ожидается существенное повышение температуры воздуха. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, особенности сезонных прогнозов также зависят и от особенностей того или иного региона, тенденций изменения климата и глобальных факторов.

"При этом процессы происходящие в океане являются определяющими", - уточнили украинские синоптики.

Прогноз погоды на лето

В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденции:

повышения максимальной температуры воздуха летом;

роста дефицита осадков;

увеличения продолжительности бездождевого периода;

роста интенсивности конвективных явлений погоды, таких как, например, гроз, ливней, града и шквала.

При этом на погоду летом будут влиять и процессы в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.

Прогноз NOAA

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США предупредили:

самая аномальная температура ожидается в западных областях Украины;

в западных и восточных регионах возможен и дефицит осадков, который усилит засуху и усилит пожарную опасность;

июнь может быть на 1-2 градуса теплее, чем средние температуры того же месяца за последние 30 лет;

в июле аномально высокие температуры сохранятся на западе Украины, а уже в августе они вероятно будут соответствовать климатической норме.

Читайте такжеРазжарит до +30º: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого похолодания

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

Читайте еще: