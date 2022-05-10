УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

10 мая 2022, 13:14

Уже в ближайшие дни украинцам стоит готовиться к сильным осадкам.

жара погода
Погода в Украине – накроет жара до +29 градусов, но с грозами/ ua.depositphotos.com

В Украину ворвется летняя жара – столбики термометров местами будут достигать +29 градусов. Но вместе с тем с четверга, 12 мая, Запад и Север Украины накроют дожди и грозы.

А в пятницу, 13 мая, дожди сместятся также на Юг и Восток государства, говорится в данных Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 11 мая

В среду, 11 мая, сухая и теплая погода будет держаться по всей Украине.

Температура воздуха в западных областях будет достигать от +20 до +25 градусов по Цельсию. Однако ночью она существенно снизится и составит от +2 до +6 градусов. На остальной территории страны днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а ночью до +4. Лишь в южных регионах температура воздуха ночью составит от +5 до +9 градусов.

false
Погода в Украине 11 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 12 мая

Уже в четверг западные и северные области Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха будет уже летней – от +21 до +28 градусов.

На остальной территории страны осадков не предвидится, однако будет прохладнее, чем в упомянутых регионах – от +20 до +26 градусов.

false
Погода в Украине 12 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 13 мая

В части западных регионов в пьяницу еще будут идти дожди, также они перекинутся на Юг и Восток страны.

Температура воздуха составит на Западе днем от +20 до +27 градусов, а ночью от +10 до +14 градусов. На Юге будет еще теплее – от +24 до +29 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью. В восточных областях температура составит до +23 градусов днем и до +13 ночью. На остальной территории государства она будет держаться на уровне до +26 градусов днем и до +14 ночью.

false
Погода в Украине 13 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 14 мая

В субботу осадки сместятся на север государства. Кроме этого, дождь будет идти в восточных, юго-восточных регионах страны, в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Крыму.

В этот день самая теплая температура будет на Юге страны – она будет колебаться от +23 до +26 градусов днем и от +10 до +13 градусов ночью. На остальной территории страны температура составит от +18 до +24 днем и от +8 до +14 ночью.

false
Погода в Украине 14 мая/ Украинский гидрометцентр

Ранее сообщалось, что погода в Украине с 10 мая резко ухудшится. Как сообщают синоптики, в направлении юга передвигается холодный атмосферный фронт и подавляющее большинство областей окажется в его тылу.

Читайте также:

viber
погода Погода в Украине Погода на неделю погода завтра
Реклама
Популярное
"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаРетроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кража Денежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 маяДенежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 мая "Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбуОккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу
Поддержите Главред

Последние новости

13:14

Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

13:00

Армия Украины крушит редкую технику войск РФ: разбита боевая машина огнеметчиков оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш

12:58

"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФФотоВидео

12:22

Топливный кризис: в Кабмине назвали новую цену на бензин и дизельВидео

Реклама
12:13

Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врагаВидео

11:51

Выбить врага из Украины: Кулеба назвал новую цель в войне с РФВидео

11:43

Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеВидео

11:33

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

11:27

Рвались в Харьков, но попали на ВСУ: колонну оккупантов РФ разгромили, а технику утащили на трактореВидео

11:03

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россиеймнение

10:56

В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников МариуполяВидео

10:55

"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая

10:50

Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на парадеВидео

10:28

Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУВидео

10:26

В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибшихВидео

10:12

"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Птичка" опровергла слухи о своей гибелиВидео

09:58

Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуВидео

09:36

Блины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземельеВидео

09:36

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

Реклама
09:34

Украина воюет с шакаламимнение

09:28

В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде МариуполяВидео

09:00

Белорусские добровольцы обезвредили снайперов РФ: одного убили, второго взяли в пленВидео

08:50

Историческая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизмамнение

08:40

Чеченский батальон, который помогает защищать Украину, захватил трофейный российский "Солнцепек"Видео

08:34

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

08:26

Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направленияВидео

08:17

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение

08:08

ВСУ выбили оккупантов из 4 населенных пунктов на Харьковщине – продолжается контрнаступлениеВидео

07:57

ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВидео

07:33

Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяВидео

07:24

Оккупанты выпустили 7 ракет по Одессе: один человек погиб, еще 5 раненыФотоВидео

06:30

"Абсурд и ложь": Белый дом ответил на заявления Путина на параде в МосквеВидео

05:10

Если Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – ЖдановВидео

03:45

"Комплекс Чернобаевки": почему РФ продолжает наступать, даже чувствуя дух поражения – ответ историкаВидео

03:10

Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияВидео

03:00

Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флагаВидео

02:37

Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

02:20

"Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФВидео

02:04

Лидер Ногу Свело! призвал оккупантов-"инопланетян" уйти из Украины: "Назад, Россия, назад!"Видео

Реклама
02:03

"Событие, которое должно войти в учебники истории": как ВСУ унизили "вторую армию мира"

01:35

Путин может использовать ядерное оружие: историк спрогнозировал, кто станет мишенью

01:12

Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине

00:35

На Азовстали все еще есть гражданские - глава ОВАВидео

00:06

На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания - Геращенко

09 мая, понедельник
23:54

Вражеские войска вновь бьют по Одессе: пылает торговый центр

23:50

Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в УкраинеВидео

23:27

Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

23:25

Исторический шаг: Зеленский эмоционально отреагировал на подписание Байденом ленд-лизаВидео

23:13

"Я не знаю, как они будут с этим жить": бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять