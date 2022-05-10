Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

Погода в Украине – накроет жара до +29 градусов, но с грозами/ ua.depositphotos.com

В Украину ворвется летняя жара – столбики термометров местами будут достигать +29 градусов. Но вместе с тем с четверга, 12 мая, Запад и Север Украины накроют дожди и грозы.

А в пятницу, 13 мая, дожди сместятся также на Юг и Восток государства, говорится в данных Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 11 мая

В среду, 11 мая, сухая и теплая погода будет держаться по всей Украине.

Температура воздуха в западных областях будет достигать от +20 до +25 градусов по Цельсию. Однако ночью она существенно снизится и составит от +2 до +6 градусов. На остальной территории страны днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а ночью до +4. Лишь в южных регионах температура воздуха ночью составит от +5 до +9 градусов.

Погода в Украине 11 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 12 мая

Уже в четверг западные и северные области Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха будет уже летней – от +21 до +28 градусов.

На остальной территории страны осадков не предвидится, однако будет прохладнее, чем в упомянутых регионах – от +20 до +26 градусов.

Погода в Украине 12 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 13 мая

В части западных регионов в пьяницу еще будут идти дожди, также они перекинутся на Юг и Восток страны.

Температура воздуха составит на Западе днем от +20 до +27 градусов, а ночью от +10 до +14 градусов. На Юге будет еще теплее – от +24 до +29 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью. В восточных областях температура составит до +23 градусов днем и до +13 ночью. На остальной территории государства она будет держаться на уровне до +26 градусов днем и до +14 ночью.

Погода в Украине 13 мая/ Украинский гидрометцентр

Погода в Украине 14 мая

В субботу осадки сместятся на север государства. Кроме этого, дождь будет идти в восточных, юго-восточных регионах страны, в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Крыму.

В этот день самая теплая температура будет на Юге страны – она будет колебаться от +23 до +26 градусов днем и от +10 до +13 градусов ночью. На остальной территории страны температура составит от +18 до +24 днем и от +8 до +14 ночью.

Погода в Украине 14 мая/ Украинский гидрометцентр

Ранее сообщалось, что погода в Украине с 10 мая резко ухудшится. Как сообщают синоптики, в направлении юга передвигается холодный атмосферный фронт и подавляющее большинство областей окажется в его тылу.

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