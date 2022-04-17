Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара

Погода на май в Укаине / pixabay

Погода в Украине в последний месяц весны порадует жарой. Синоптики прогнозируют самый теплый день и + 22 градуса.

Самый холодный день будет 3 мая, со средней температурой +4 градуса. Самый теплый день прогнозируют 29 мая.

"Похолодание ожидается во время первой декады месяца – 1-10 мая и второй – 11-20 мая. В последнюю декаду месяца также не стоит ждать летнее тепло, но сама погода будет приятной. Умеренные осадки стоит ожидать в период с 17 по 22 мая", - рассказал народный синоптик Владимир Деркач, пишет Телеграф.

А вот заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова уверена в том, что май украинцев не разочарует, пишет Обозреватель.

"Именно первая половина, когда большинство украинцев в мирное время по традиции выезжала за город, чтобы насладиться отдыхом на природе, не предвещает осадков и дождей", - сказала она.

По ее словам, на майские праздники ожидается от 19 до 23 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов.

Погода на май в Украине:

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