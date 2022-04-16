Какой будет погода на Пасху 2022: синоптики дали неожиданный прогноз

В Киеве на Пасху прогнозируют +15 градусов.
Погода на Пасху 2022 удивит украинцев потеплением. Синоптики прогнозируют, что ситуация начнет меняться накануне праздника.
По прогнозу начало Страстной недели будет холодным. В Украине стоит ожидать снега и дождей.
"Воздух в Украине начнет прогреваться, а холод отступать, в конце недели, 22-23 апреля, как раз накануне Пасхи", - сообщила синоптик Наталка Диденко.
В Киеве на Пасху прогнозируют +15 градусов, без осадков.
По словам Наталки Диденко, предпасхальная неделя придет в Украину с холодным воздухом, предполагается +5 +12 градусов, однако в восточных областях и на Днепропетровщине температура воздуха будет высокой, до +12 +18 градусов.
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Автор: Маша Тупченко