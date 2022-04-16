Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег

Погода в Украине / pixabay

В Украину пришло потепление и настоящая весна. Как прогнозируют синоптики, теплом наслаждаться будем не долго.

Уже на выходных в некоторых областях ожидается дождь со снегом.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что дождь со снегом будет 18 апреля в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях.

На остальной территории страны также ожидаются осадки, но в виде дождя.

Дневная температура воздуха в этот день в Украине составит от 3 до 19 градусов тепла.

Теплее всего будет в восточной части страны, а холоднее всего - на западе Украины.

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