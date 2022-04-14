Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет весенней и теплой в большинстве областей. Максимальная температура воздуха достигнет +18 градусов тепла.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет +12 +16 градусов, местами на Западе (Закарпатье) и в южной части (Одесская область) до +18 градусов.

Свежее будет воздух днем ​​в восточных областях, от +9 до +13 градусов, уточнила синоптик.

Заморозки в Украине

В западных областях и местами в северных возможны заморозки 0-3 градуса. Дожди останутся только в восточной части Украины, на остальной территории будет сухая погода, даже с солнцем.

Сильный ветер, северного направления будет – на юге, востоке, в центральных областях.

Погода в Киеве

В столице в ближайшие погода обещает быть комфортной. Осадки маловероятны, днем ​​потеплеет до +12, +13 градусов. Ночью все равно будет холодно от +3 до +5 градусов. Ветер ближайшей ночью погудит, но потом утихнет.

"15 апреля из ближайшей перспективы – синоптический рахат-лукум, сухо, солнечно, +18 градусов", - рассказала Диденко.

Погода на Вербное воскресенье

На Вербное воскресенье в Украине снова похолодает, до +4 +9 градусов, и больше осадков. На востоке и юго-востоке 17 апреля будет тепло, до +12 +16 градусов.

Возобновление потепления ожидается с 19-20 апреля.

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