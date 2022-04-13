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Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13 апреля 2022, 13:34

Синоптики удивили прогнозом на экватор весны в Украине.

Синоптики рассказали о погоде в Украине в средине апреля / УНИАН

Погода в Украине до конца апреля будет переменчивой - температура воздуха будет колебаться от минус 3 ночью и до плюс 19 днем.

Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 14 апреля, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке местами до плюс 11, а на западе воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Погода 14 апреля / meteo.gov.ua

В пятницу, 15 апреля, дожди возможны на западе, севере, а также местами в центре, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Волынской области до плюс 12, в центральных областях Украины и местами на западе — 18−19 градусов тепла.

Погода 15 апреля / meteo.gov.ua

В субботу, 16 апреля, дожди накроют практически всю Украину, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе местами похолодает до плюс 6, а в восточных и южных областях ожидается до плюс 16 градусов тепла.

Погода 16 апреля / meteo.gov.ua

В воскресенье, 17 апреля, осадки ожидаются по всей стране, а на западе — мокрый снег. Днем на западе местами столбики термометров опустятся до плюс 3, а вот в Крыму и в Луганской области воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Погода 17 апреля / meteo.gov.ua

В период 18−20 апреля атмосферные фронты принесут дожди в западных, северных и юго-восточных, а также в восточных областях, рассказала в комментарии "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"По ночам столбики термометров будут колебаться от минус 3 до плюс 3, на востоке и севере страны — 2−7 тепла, днем ожидается 6−12 тепла, а вот 21 апреля потеплеет до 15−20 градусов", - отметила синоптик.

Напомним, погода в Украине на Пасху, которую в этом году будем праздновать 24 апреля, будет холодной. Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, возможны даже ночные заморозки.

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