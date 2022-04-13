Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает

Погода на Пасху / pixabay

Погода в Украине на Пасху, которую в этом году будем праздновать 24 апреля, будет холодной.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, возможны даже ночные заморозки.

По словам синоптика, непогода придет в нашу страну уже в середине апреля.

"Температура снизится, вероятны осадки и даже заморозки ночью. При этом конец апреля, может быть с дождями, но температура воздуха будет достаточно комфортной, хотя и с перепадами в сторону "минуса" в отдельные дни", - сказал Деркач.

Отметим, погода в ближайшие дни изменится в Украине. В страну придет потепление, однако продержится оно недолго.

В течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики.

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