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Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

6 апреля 2022, 03:01

В период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание.

Пасха, погода
Погода на Пасху в Украине / ua.depositphotos.com

Совсем скоро наступит один из любимых праздников - Пасха 2022. Согласно предварительным прогнозам в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренно холодная погода.

По мнению синоптиков, в середине апреля, в период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание, которое в конце апреля снова вернет в теплую и солнечную погоду.

Однако не все синоптики дают долгосрочный прогноз, да еще и в условиях войны в Украине

Какой будет погода на Пасху

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина с 20 по 30 апреля в Украину придет похолодание. Температура днем ​​будет от 9 до 15 градусов тепла, ночью – от 3 до 5 тепла.

Синоптик отмечает, что на востоке страны ночная температура будет еще ниже - от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. В этот период возможны ливни и грозы.

А вот другой народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что первая треть апреля будет теплой, изменчивой, пасмурной, с небольшими осадками.

"В середине апреля будет ухудшение погоды, температура снизится, ожидаются осадки. Возможны кратковременные ночные заморозки", - говорит Деркач, пишет ТСН.

В последней трети апреля могут выпадать осадки, температура будет комфортной с небольшим понижением ночью.

Смотрите также погоду на ближайшие две недели:

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