Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

В период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание.
Совсем скоро наступит один из любимых праздников - Пасха 2022. Согласно предварительным прогнозам в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренно холодная погода.
По мнению синоптиков, в середине апреля, в период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание, которое в конце апреля снова вернет в теплую и солнечную погоду.
Однако не все синоптики дают долгосрочный прогноз, да еще и в условиях войны в Украине
Какой будет погода на Пасху
По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина с 20 по 30 апреля в Украину придет похолодание. Температура днем будет от 9 до 15 градусов тепла, ночью – от 3 до 5 тепла.
Синоптик отмечает, что на востоке страны ночная температура будет еще ниже - от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. В этот период возможны ливни и грозы.
А вот другой народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что первая треть апреля будет теплой, изменчивой, пасмурной, с небольшими осадками.
"В середине апреля будет ухудшение погоды, температура снизится, ожидаются осадки. Возможны кратковременные ночные заморозки", - говорит Деркач, пишет ТСН.
В последней трети апреля могут выпадать осадки, температура будет комфортной с небольшим понижением ночью.
Смотрите также погоду на ближайшие две недели:
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