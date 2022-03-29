На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в Украине

Украина полностью победит Россию, а договор будет подписан уже в мае.
Украина обязательно победит в войне, которую начала Россия, и полностью возьмет под свой контроль свои территории. Такой прогноз составили эксперты в области астрологии.
"После 5 апреля ситуация начнет спадать. Числа с 15 апреля ситуация примет интересный оборот, когда у оккупантов не будет возможности поменять ситуация и Украина будет полностью все контролировать. На Пасху или после Пасхи (24 апреля - ред.) все будет полностью понятно, 100% за нами победа. Заключение мира и подписание каких-либо документов будет к середине мая 2022 года", - сказала ясновидящая Катерина Синчук.
Ведический астролог Мирослава Барабаш говорит, что войну можно начать в один день, но невозможно закончить также.
"Мы будем переходить к мирной жизни в мае. Но полное выведение российских войск идет на сентябрь", - говорит она.
А вот маг Наталья Ясинская отмечает, что будет шанс завершить войну к концу апреля и начало мая.
"Мои личные видения. Начиная с 20 апреля по 30 апреля, и начало мая. Но, может затянуться еще - июнь, июль", - добавила маг, передает телеканал Відкритий.
Астролог Мирослава Барабаш отмечает, что Днепр не станет вторым Харьковом или Мариуполем.
Россия может напасть еще на одну страну
"Они (Россия - ред.) попытаются перепрыгнуть на ближайшую страну возле нас. Это будет Польша", - сказала маг Наталья Ясинская.
Что прогнозируют астрологи о прекращении войны в Украине
Астрологи составляют разные прогнозы для Украины. Эзотерик и астролог Елена Астропсихолог назвала две важные даты, когда война в Украине может завершиться. Война может завершится уже в 20 числах апреля.
По прогнозу другого астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии. С 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.
Читайте такжеКогда завершится война: астролог составила гороскоп для Украины
Читайте также:
- "Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине
- Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным
- Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев