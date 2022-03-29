Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в Украине

Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по завершению войны в Украине.

Для ВВС Арестович заявил, что президент США Байден говорит о глобальной войне, говоря что "война не на одну неделю и не один месяц".

"Ту войну, которую он объявил в марте 2021 года, когда он назвал Путина убийцей, когда сказал, что мир поделился на авторитарные режимы и демократию", - говорит Арестович.

Арестович назвал сроки возвращения украинцев в Киев.

"В Киев можно будет вернуться при условии, что их оттеснят отсюда километров на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему. И, кстати, в Киев сейчас возвращается довольно много народа", - отметил он.

По словам Арестовича, гуманитарная катастрофа, такая как в Мариуполе, Изюме и Чернигове не будет длиться месяцами.

"Месяцами она не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию месяцами. Я думаю, что в конце апреля - начале мая все должно постепенно заканчиваться", - подытожил он.

Читайте такжеРекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - Арестович

Что прогнозируют астрологи о прекращении войны в Украине

Астрологи составляют разные прогнозы для Украины. Эзотерик и астролог Елена Астропсихолог назвала две важные даты, когда война в Украине может завершиться. Война может завершится уже в 20 числах апреля.

По прогнозу другого астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии. С 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

Читайте также: