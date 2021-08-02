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Налетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

2 августа 2021, 14:14
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Со среды в Украину придут кратковременные дожди.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет ослабление жары. Максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов.

"Температура воздуха 3 августа в течение дня позволит спокойнее передвигаться по улицам, а не прыгать от тени к тени и быстро под кондиционер - предполагается + от +25 до +28 градусов. С нюансами: в западных областях завтра днем от +22 до +27 градусов", - сообщила синоптик Наталья Диденко,

На востоке и юге еще задержатся жаркие градусы, от +29 до +33 градусов.

3 августа дожди ожидаются на востоке страны и в Карпатах, добавила эксперт.

"Атмосферный фронт во вторник зацепится за наш Восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах", - предупредила Диденко.

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По словам синоптика, на остальной территории Украины сухую погоду организует выступление дальнего, но мощного атлантического антициклона.

В Киеве в ближайшие дни температура воздуха снизится, осадки маловероятны.

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"В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит от +25, до +26 градусов. Дожди завтра маловероятны. Именно - почти идеальный день наконец кому-то докрасить крышу, развесить на проветривание ковры, починить что-то во дворе, просто нормально пройтись", - резюмировала Диденко.

Также синоптик предупредила, что со среды в Украину придут кратковременные дожди.

Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на две недели в Киеве.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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