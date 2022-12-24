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Налетят морозы до – 18°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза

24 декабря 2022, 02:10
В начале февраля температура воздуха будет сильно опускаться даже в Киеве.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Украине морозная погода придет вслед за временным потеплением. Вскоре столбики термометров резко опустятся вниз.

При этом ожидается существенное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз на портале Gismeteo.

Обратим внимание, что резкое похолодание будет ощущаться днем, а особенно в ночное время.

Заметим, что в начале февраля температура воздуха будет опускаться под - 20° даже в Киеве.

Стоит учитывать, что пик морозов ожидается 1 февраля – в ночное время прогнозируется до – 18 градусов.

Добавим, что существенные морозы являются фактором опасности, поэтому нельзя игнорировать предупреждения синоптиков и спасателей.

Налетят морозы до – 18°: украинцы узнали сроки ледяного прогноза
/ Gismeteo

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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