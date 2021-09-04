Погода беспощадна: в Украине уже на следующей неделе ударят первые заморозки

В Украине на следующей неделе ударят первые заморозки / УНИАН

Погода в Украине беспощадна и уже в ближайшие дни заставит нас тепло одеваться, ведь грядут холода. О бабьем лете можно пока что даже не мечтать. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о заморозках на поверхности почвы 6-7 сентября.

"Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении ГСЧС.

Также спасатели предупреждает, что 4-6 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Укргидтрометцентре подтвердили, что заморозки ожидаются ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части.

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"В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, из-за чего осадков мы не ожидаем. Однако, по температурным показателям, ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее", — говорится в сообщении.

В субботу, 4 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью 7-14°, днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны 20-25°.

В последующие двое суток, 5 и 6 сентября, преимущественно будет без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карптах местами небольшой дождь. Температура в большинстве областей Украины ночью опустится до 2-7° тепла.

В понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.