Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогоде

Погода в Украине на Пасху / pixabay

Погода в Украине на Пасху 24 апреля удивит. Синоптики прогнозируют грозы и дожди.

В то же время температура воздуха будет относительно высокой.

По прогнозу Укргидрометцентра, солнечная погода с переменной облачностью на Пасху ожидается только в западных и северо-западных областях.

Ночью будет прохладно от +3 до +7 градусов, однако днем столбик термометра покажет +15 +18 градусов, а в Закарпатье в середине дня воздух прогреется до +19 градусов.

В то же время, центральные, северные, южные и восточные регионы будут "страдать" от дождливой погоды с грозами.

В центральных, северных и восточных областях установится почти одинаковый температурный режим: ночью +5 +8 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В южных областях и АР Крым ночью прогнозируют +6 +9, а днем температура будет кое-где достигать отметки +20 градусов тепла.

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