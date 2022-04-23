Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогоде

Украинцам не стоит ожидать солнечную апрельскую погоду.
Погода в Украине на Пасху 24 апреля удивит. Синоптики прогнозируют грозы и дожди.
В то же время температура воздуха будет относительно высокой.
По прогнозу Укргидрометцентра, солнечная погода с переменной облачностью на Пасху ожидается только в западных и северо-западных областях.
Ночью будет прохладно от +3 до +7 градусов, однако днем столбик термометра покажет +15 +18 градусов, а в Закарпатье в середине дня воздух прогреется до +19 градусов.
В то же время, центральные, северные, южные и восточные регионы будут "страдать" от дождливой погоды с грозами.
В центральных, северных и восточных областях установится почти одинаковый температурный режим: ночью +5 +8 градусов, днем от +14 до +19 градусов.
В южных областях и АР Крым ночью прогнозируют +6 +9, а днем температура будет кое-где достигать отметки +20 градусов тепла.
Читайте также:
- Какой будет погода на Пасху 2022: синоптики дали неожиданный прогноз
- Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара
- Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля