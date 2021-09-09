Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик

Погода в Украине сегодня будет солнечной и без осадков / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в четверг, 9 сентября, будет солнечной и сухой - ее обеспечит антициклон Hermelinde. Почти во всех областях Украины потеплеет на несколько градусов.

Сегодня днем воздух в среднем по стране прогреется до +22...+24 градусов, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.

Теплее всего будет на Закарпатье, в Николаевской, Киевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму – столбики термометров покажут +23...+25 градусов.

Погода в Киеве 9 сентября также будет солнечной и теплой, в течение дня ожидается +22...+24 градуса.

Прогноз погоды на 9 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Украинцев предупредили о туманах. Видимость утром и вечером будет всего 300 – 500 метров, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в городах Украины 9 сентября

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+24

Николаев – +23...+25

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +22..+24

Днепр – +21...+23

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск – +20...+22

Харьков – +21...+23

Киев – +23...+25

Как сообщал Главред, синоптик Александра Хала прогнозировала, что с 8 сентября в Украину придет ощутимое потепление - украинцев ждет бабье лето.

Бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября, обещала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.