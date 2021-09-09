Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик

Украинцев предупредили о туманах. Видимость утром и вечером в четверг будет всего 300 – 500 метров.
Погода в Украине в четверг, 9 сентября, будет солнечной и сухой - ее обеспечит антициклон Hermelinde. Почти во всех областях Украины потеплеет на несколько градусов.
Сегодня днем воздух в среднем по стране прогреется до +22...+24 градусов, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.
Теплее всего будет на Закарпатье, в Николаевской, Киевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму – столбики термометров покажут +23...+25 градусов.
Погода в Киеве 9 сентября также будет солнечной и теплой, в течение дня ожидается +22...+24 градуса.
Украинцев предупредили о туманах. Видимость утром и вечером будет всего 300 – 500 метров, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 9 сентября
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +21...+23
- Хмельницкий – +21...+23
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +22...+24
- Винница – +21...+23
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +23...+25
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +22..+24
- Днепр – +21...+23
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +20...+22
- Харьков – +21...+23
- Киев – +23...+25
Как сообщал Главред, синоптик Александра Хала прогнозировала, что с 8 сентября в Украину придет ощутимое потепление - украинцев ждет бабье лето.
Бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября, обещала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.
Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.