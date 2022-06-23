Пол страны зальет дождями: синоптики предупредили о граде и шквалах в Украине

Погода в Украине ухудшится – будут дожди, град и шквалы/ УНИАН pixabay.com

Во многих областях Украины в пятницу, 24 июня, ухудшится погода. Половину территории нашего государства будут заливать дожди.

Также ожидаются град и шквалы. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

"Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Также отмечается, что 23 и 24 июня в большинстве западных, Винницкой, Одесской и юго-восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 24 июня/ скрин

Ранее синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в Украине ожидается новая порция жары. Ближе к началу июля среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.

Но погода в Украине в июле будет очень переменчивой. Как сообщают синоптики, второй месяц лета начнется с сильного похолодания и ливней с градом.

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