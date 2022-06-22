Врежет жара до +34º: украинцы узнали дату нового пекла

Новое вторжение горячего воздуха в Украину прогнозируется в конце июня.
В Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей. Жара вероятна еще в июне.
О том, когда ждать резкого изменения погоды, можно узнать в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.
Обратим внимание на то, что в Украине температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.
Когда ждать новой жары
Отметим, что вторжение горячего воздуха в Украину прогнозируется в конце июня.
При этом наиболее экстремальных плюсов стоит ожидать в Западной Украине.
Температура воздуха 28 июня может подняться до 34 градусов тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.
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