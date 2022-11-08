Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали даты

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Погода в Украине в последние дни формировалась под влиянием мощного антициклона, обусловившего поступление арктического воздуха с северо-востока.

Среднесуточные температуры снизились до 4-5 º, и были ниже климатической нормы на 1-2 º, рассказал синоптик Виталий Постригань в Facebook.

Он уточнил, что погоду первой половины текущей недели будет формировать антициклон с юга, который обусловит поступление теплого воздуха, что будет характеризоваться туманами.

Несмотря на небольшие заморозки ночью, днем температура в Центральной Украине прогнозируется на уровне 8-13º тепла, рассказал синоптик.

Вместе с тем Постригань добавил, что в пятницу атмосферные фронты очередного атлантического циклона будут формировать погоду в Украине. Пройдут дожди, температура воздуха снизится: ночью 1-6 тепла, днем 4-9 тепла.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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