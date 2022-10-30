Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали даты

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Погода второй половины октября в Украине характеризуется аномальным теплом, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, в ближайшие дни погоду будет определять перенос воздушных масс из Атлантики. Об этом он пишет в Facebook.

Температура ночью 6-11º, днем 12-17º. Существенных осадков не прогнозируем, отметил синоптик.

Вместе с тем он предупредил, что понедельник начнется с погодных изменений. В центральной Украине стоит ждать снижения температурных показателей. Температура ночью 2-7º тепла, днем 7-12º.

"В этом году природа достаточно "деликатно" переводит нас из мира яркой и теплой "золотой осени" в печальное и темное время года", - добавил Постригань.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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