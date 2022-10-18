Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали даты

/ rabstol.net

Погоду в Украине в ближайшее время будет определять противостояние циклонов и антициклонов, поэтому погода будет изменчивой, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Он прогнозирует "температурные качели" и пишет в Facebook, что в центральной Украине ожидается "всплеск тепла" с дневными температурами до+19º.

Однако со среды погода изменится, атмосферные фронты с северо-запада проявят себя дождями, а холодный воздух, поступающий в тыловую часть циклона в четверг, обусловит стремительное снижение температуры.

Синоптик прогнозирует дожди и прохладный температурный режим до конца недели. Температура дне опустится до 4-10 градусов тепла, а ночью стоит ожидать до 0 градусов.

Читайте такжеРезкое похолодание раздавит бабье лето: украинцы узнали сроки "ледяного" прогноза

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте еще: