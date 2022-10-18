Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали даты

В Украине прогнозируются "температурные качели", рассказал Виталий Постригань.
Погоду в Украине в ближайшее время будет определять противостояние циклонов и антициклонов, поэтому погода будет изменчивой, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Он прогнозирует "температурные качели" и пишет в Facebook, что в центральной Украине ожидается "всплеск тепла" с дневными температурами до+19º.
Однако со среды погода изменится, атмосферные фронты с северо-запада проявят себя дождями, а холодный воздух, поступающий в тыловую часть циклона в четверг, обусловит стремительное снижение температуры.
Синоптик прогнозирует дожди и прохладный температурный режим до конца недели. Температура дне опустится до 4-10 градусов тепла, а ночью стоит ожидать до 0 градусов.
Читайте такжеРезкое похолодание раздавит бабье лето: украинцы узнали сроки "ледяного" прогноза
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога