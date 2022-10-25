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"Потоп" с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали даты

25 октября 2022, 02:40

Атмосферные фронты очередного циклона с запада обусловят более интенсивные дожди.

погода_ливень_дождь_капли
/ Wallbox.ru

Погоду в Украине определяет поступление теплого воздуха с Атлантики. В центральных областях среднесуточная температура на 3-4º выше климатической нормы и больше соответствует началу октября.

В свою очередь атмосферные фронты очередного циклона с запада обусловят более интенсивные дожди, при этом погода останется теплой, рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань.

Он прогнозирует, что с четверга влияние на погоду в Украине будет оказывать антициклон, поэтому дожди прекратятся.

Температурный фон не изменится и будет превышать климатическую норму на 4-6º, добавил Постригань.

'Потоп' с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали даты

Когда ждать максимального тепла

Как уточнили в Украинском гидрометцентре, 25-26 октября – облачно с прояснениями. 25 октября на Правобережье, 26 октября в Украине, кроме западной части, временами дождь.

Температура ночью 5-10°; днем 11-16°, на юге страны до 20°, пишет Укринформ.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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