'Придется доставать одеяла': синоптик предупредила об очень холодных ночах в Украине

Погода в Украине – синоптик предупредила об очень холодных ночах/ goodfon.ru

Погода в Украине уже не принесет жары. Более того, в ближайшую ночь – на 2 сентября – придется доставать одеяла из-за сильного похолодания.

Об этом предупредила украинцев синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха может опуститься даже до +6 градусов в ряде областей.

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"Второй осенней ночью украинцам таки придется прикрывать на ночь окна и достать какие-то, хоть и не пуховые, но одеяла. 2-го сентября в северных, западных и большинстве центральных областей ожидается (аж трудно поверить) всего +6 +10 градусов", – отметила Диденко.

Немного теплее ночью будет в южной части государства, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях – там температура воздуха будет держаться на уровне от +10 до +16 градусов.

По словам синоптика, в течение дня в пятницу, 2 сентября, температура воздуха не будет очень холодной. Однако и на жару уже не стоит рассчитывать. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах от +17 до +22 градусов, а на западе Украины местами от +15 до +18 градусов.

На юге и юго-востоке температура завтра будет от +20 до +25 градусов.

"Осадки в большинстве областей Украины маловероятны, только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдут локальные дожди, в Карпатах местами сильные дожди", – отмечает синоптик.

Погода в Киеве 2 сентября

В украинской столице в пятницу, 2 сентября, температура воздуха днем составит около +20 градусов, ночью – от +8 до +10 градусов. Дождей не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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