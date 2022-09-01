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Зимы не будет? Украинцев шокировали прогнозом из-за глобального потепления

1 сентября 2022, 05:05

Европа страдает от сильной засухи, что свидетельствует о стремительном изменении климата, напомнила Евгения Засядько.

C ближайшего понедельника начнется потепление
/ liveinternet.ru

В Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества, заявила руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько.

В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты, рассказала она в интервью УНИАН.

Климатолог напомнила о том, что юг Европы страдает от сильной засухи, что свидетельствует о стремительном изменении климата.

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При этом она напомнила о сокращении холодного периода в зимние месяцы. В последние годы в разных городах страны наблюдались вовсе бесснежные зимы. В итоге - отсутствие нормального снежного покрова зимой оказывает негативное влияние на количество воды в реках.

"Однако холодный период в зимние месяцы будет сокращаться. Мы уже можем наблюдать это в разных городах страны, когда зимой почти нет снега", - добавила Засядько.

Ранее ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко заявила о том, что климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.

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