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Придут дожди, мокрый снег и ветер: украинцев предупредили о приближении непогоды

9 февраля 2022, 13:22
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Синоптики назвали конкретную дату, когда погода ухудшится.

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Погода в Украине ухудшится – украинцев предупредили о дожде, мокром снеге и ветре/ УНИАН, Pixabay, коллаж Главред

Следующая неделя начнется без осадков, однако уже с середины недели погода в Украине резко изменится – стоит готовиться к сильному ветру, а также дождю и мокрому снегу.

Погодные условия в стране сейчас меняются под влиянием атмосферных фронтов, пришедших из Европы. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут "Факты".

"В период с 14 по 16 февраля ожидается поле высокого давления, которое будет определять погоду без осадков. А вот 17-18 февраля ожидается быстрое перемещение атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток Украины, они принесут сильный ветер, а также осадки – мокрый снег и дождь", – отметила синоптик.

Она также рассказала, что на следующей неделе температура ночью будет колебаться от 0 до -6 градусов, а днем – от +1 до +7 градусов.

В Одесской области и в Крыму потеплеет до плюс 10 градусов.

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Погода в Украине 10 февраля

В четверг, 10 февраля, на всей территории Украины будет солнечно, кроме лишь четырех северо-западных областей. В Черниговской и Полтавской областях ожидается дождь, а в Сумской и Харьковской – дождь со снегом, сообщают в Укргидрометцентре.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +10 градусов днем, от -1 до +5 градусов ночью.

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Погода в Украине 10 февраля

Погода в Украине 11 февраля

В пятницу, 11 февраля, в западных областях ожидается дождь, на всей остальной территории Украины будет солнечно.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +11 градусов днем, от -1 до +4 градусов ночью.

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Погода в Украине 11 февраля

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине текущий неделя будет аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями, которые будут сопровождаться туманами и активным снеготаянием.

Также ранее в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022 года. Отмечается, что погода в Украине в марте может быть "с сюрпризами". В частности, не исключен снег.

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