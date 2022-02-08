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Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022

8 февраля 2022, 11:00
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Прогноз погоды сурка Тимки о том, что весна 2022 придет в Украину рано, может не сбыться, рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

погода, весна
2 февраля сурок Тимка ІІІ дал прогноз погоды на весну 2022 / Коллаж ua.depositphotos.com

В начале февраля сурок Тимка ІІІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, дал прогноз погоды на ближайшую весну. Тимка не увидел своей тени. Хранительница сурка Надежда Токарская отметила, что весна 2022 придет в Украину по расписанию, но будет достаточно нестабильной - нас ждут температурные качели.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала прокомментировала прогноз грызуна и рассказала, какой будет погода в Украине весной.

"Что касается "прогнозов" Тимки, то будем, конечно, надеяться на раннюю весну, но информацией этого прекрасного сурка все-таки мы не руководствуемся", – сказала Хала, пишет Obozrevаtel.

Синоптик прогнозирует, что погода в Украине в марте может быть "с сюрпризами". В частности, не исключен снег. При этом Хала добавила, что прогнозов на весну еще нет.

"Прогнозов на весну еще просто нет, но по своему синоптическому опыту скажу, что действительно, особенно в первую половину марта, возможны сюрпризы. Даже в конце марта иногда такое бывает. Потому что в марте еще бывают заходы холода, и при низких температурах еще может выпадать снег", – предупредила синоптик.

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"Я не буду говорить, что это характерно для Украины, но это случается. Так что, возможно, ситуация будет такой же и в этом году", – сказала представитель Укргидрометцентра.

Как сообщал Главред, весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.

Также синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

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