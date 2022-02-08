В Украину идут атмосферные фронты: синоптики прогнозируют опасную погоду

До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот - немного потеплеет.
В среду, 9 февраля, Украину накроют атмосферные фронты, которые придут из северо-запада Европы. Синоптики прогнозируют усиление ветра, порой даже до штормовых значений.
"Ветер опять будет северо-западный, 5-12 метров в секунду, вероятны штормовые порывы 15-20 метров в секунду", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ближайшей ночью на западе Украины, местами на Луганщине, Донбассе и в Запорожской области пройдет мокрый снег и дождь.
Утром осадки затронут восточнее и северные области, а также часть центральных - Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами.
"А уже днем в Украине осадки ослабеют - ничего существенного в течение дня среды не предвидится", - добавила Диденко.
Таким образом ночью ожидается небольшой мороз, днем около нуля, на востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, а на юге +2...+6 градусов.
"До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот - немного потеплеет, существенные осадки - вряд ли. Разве что ветер ожидается порывистым, некомфортным", - подытожила синоптик.
Погода в Украине
Напомним, в начале февраля сурок Тимка ІІІ не увидел своей тени. Предполагается, что весна 2022 придет в Украину по расписанию, но будет достаточно нестабильной - нас ждут температурные качели.
Также сообщалось, что весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.
Кроме того, синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.
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