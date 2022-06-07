Разжарит до +30º: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого похолодания

/ УНИАН

Во вторник, 7 июня, в Украине ожидается жара и без осадков. Температура воздуха днем местами поднимется до +30 градусов.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер будет преимущественно северо-восточный. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10 +15 градусов, а на юге потеплеет до +18.

При этом днем температура составит +23 +28 градусов. А в Закарпатье ожидается жара до +30 градусов.

/ Facebook/UkrHMC

В свою очередь синоптик Виталий Постригань пишет, что июнь 2022 года не успел набрать обороты, а уже презентовал июльское тепло.

"В результате аномального тепла вода в реках прогрелась до 20-22º", - подчеркнул специалист.

Он уточнил, что благодаря северо-восточным ветрам, которые несут более свежий воздух, температурный фон снизится до 18°, что в пределах и несколько ниже нормы.

"Высокое июньское солнце будет очень хорошо прогревать воздух и дневная температура будет полностью соответствовать летним показателям 26-28º, ночью 12-14º", - добавил Постригань.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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