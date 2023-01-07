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Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогноза

7 января 2023, 02:10
В Киеве 7 января существенное понижение температуры: ночью около 10° мороза.
мороз
/ Pixabay

Погода в Украине существенно изменится, ожидается сильное похолодание. Украинский гидрометцентр предупреждает о значительном понижении температуры в ближайшие сутки.

В восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью будет до 15-20° мороза, днем 8-13° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории ночью ожидается 7-12° мороза; днем 2-7° мороза, в западных, Винницкой и Одесской областях ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 7° тепла.

В западных, днем и в Житомирской, Винницкой, Одесской областях небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

На дорогах западной части гололедица, предупреждает гидрометцентр.

Ветер северный с переходом в большинстве областей на восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 7 января также существенное понижение температуры: ночью около 10° мороза, днем 5-7°. Без осадков. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогноза
Прогноз погоды на 7 января / meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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