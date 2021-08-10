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Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10 августа 2021, 11:02
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Температура воздуха начнет снижаться с 11 августа. Во второй половине месяца дожди будут не очень интенсивными, но частыми.

Погода
Погода в Украине в августе постепенно возьмет курс на осень/ pixabay

Погода в Украине до конца августа 2021 будет прохладной и с ливнями. Снижение температуры воздуха будет постепенным - с +35 градусов до +22 градусов в конце месяца. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в августе прогнозируется семь дождевых периодов. В середине месяца они станут существенными, а во второй половине августа дожди будут менее интенсивными, но более частыми, передает Obozrevatel.

Резкое похолодание начнется с 11 августа. К середине месяца температура воздуха поднимется до +26... +28 градусов. Ожидается, что к 24 августа она опустится еще на четыре градуса.

В конце августа температура воздуха будет около +20 градусов днем. Кроме того, в последние дни августа возможны небольшие дожди.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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