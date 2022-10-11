Резкое похолодание раздавит бабье лето: украинцы узнали сроки "ледяного" прогноза

/ 34.ua

Погода в Украине вскоре может преподнести неприятный сюрприз. Не исключено резкое снижение температуры воздуха.

Недолгое потепление ("бабье лето") вскоре может отступить перед новой атакой холодного воздуха. Об этом говорят прогнозные показатели погодного радара Ventusky.

При этом резкое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Нетрудно проследить, что в Украине температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов.

Прогноз резкого похолодания

Отметим, что вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине октября.

Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Восточной Украине.

Добавим, что температура воздуха в ночь на 16 октября может опуститься до -2 градусов.

/ ventusky.com

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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