Синоптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего лета

Погода в Украине и бабье лето / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в сентябре будет переменчивой, а бабье лето в сентябре наступит дважды. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

"Кто то пишет, что у нас в сентябре будет два бабьих лета, да два, только не тогда как наступит тепло. Бабье лето с чисел не сходит", - пишет синоптик в Facebook.

По словам Горбаня первое, "молодое" бабье лето длится начиная с Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа по 11 сентября. А "старое", второе бабье лето - с 11 по 18 сентября.

"Если молодое с дождями, старое - сухое и наоборот. Не бывает, чтобы оба были с дождями или оба сухие... А то у нас пишут и в октябре, пришло тепло - значит это бабье лето", - уточнил Горбань.

Синоптики ресурса Gismeteo и meteoprog.ua показали карты погоды на десять дней.

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Судя по прогнозу и картам похолодание продлится со 2 по 6 сентября, а дальше снова потеплеет. По крайней мере, такой прогноз синоптики дали для Киева.

Сам же Горбань прогнозирует, что с 24-25 сентября будут дожди, а с 26 числа и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.