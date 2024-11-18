Снег, дождь и гололедица: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

В ГСЧС призвали пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать поездки на дальние расстояния.

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Погода в Украине кардинально изменится / фото: pexels

Коротко:

В Украине ожидается изменение погодных условий

В Карпатах прогнозируют сильные снегопады

В большинстве регионов Украины будут дожди и ожидаются сильные порывы ветра

Уже через несколько дней погодные условия в Украине значительно ухудшатся. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно обнародованной информации, 21-23 ноября в большинстве регионов Украины ожидается значительный дождь и снег, порывы ветра 15-20 м/с. Уже 24 ноября непогода "дойдет" до восточных областей.

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Также по данным ГСЧС, в Карпатах будут сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с и метели.

"В Украине, кроме южной части, вероятно образуется снежный покров высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах будет гололедица; местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.", - пишут в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, в ГСЧС призывают пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать в эти дни поездки на дальние расстояния.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 21 ноября в Украину придет похолодание. В то же время она рассказала, что перед сменой погоды ожидается скачок тепла. Так, 19 ноября в Украине местами температура будет подниматься до +14 градусов, а 20 ноября - до +15.

Кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение недели, с 18 ноября по 24 ноября, будет дождливой и снежной. Уже в ближайшие дни в регионах сильно усилится ветер.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра в интервью для Главреда Наталья Птуха, зимняя погода уже будет ощущаться совсем скоро. По ее словам, изменение синоптической ситуации следует ожидать с 20 ноября. Тогда будет происходить ощутимая перестройка синоптических процессов над Европой в целом, будет преобладать поле пониженного давления и уже будут поступать атмосферные фронты.

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