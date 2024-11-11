Снег, дожди, мороз: Украину скоро атакует зимняя погода

Синоптики предупреждают, что сильное похолодание придет уже через несколько дней.

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Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Где ударит мороз

В каких областях будет дождь

Когда Украину будет засыпать мокрым снегом

Погода в Украине 12 ноября будет туманной и почти сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 12 ноября будет невысокая температура воздуха. Днем она повысится до 8-10 градусов. В Киеве днем будет максимум +5.

видео дня

Уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.

Кто такая Наталья Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: ventusky

Погода 12 ноября

В Украине 12 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в Карпатах. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 12 ноября в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +3...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -1...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: meteoprog

Погода 12 ноября в Киеве

В Киеве 12 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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