Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

Синоптик рассказала об аномально короткой зиме / УНИАН

Зима в Украине продлится аномально мало, а уже в ближайшие дни на территории почти всей страны ожидается ухудшение погодных условий.

Такой прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что весна в Украину придет довольно рано, пишет "НВ".

Синоптик советует готовиться к изменчивой погоде в ближайшие недели.

"В дальнейшем немного температура снизится, это связано с тем, что осадки будут прекращаться, на территорию Украины, начиная с четверга, начнет влиять поле повышенного давления и, как вы помните, если у нас повышенное давление, нет осадков, больше прояснений, ночью могут быть морозы, потому что воздушная масса еще более прохладная, хотя и относительно теплая, как для этого периода", - отметила синоптик.

По ее словам, такая тенденция сохранится до конца февраля и первых дней марта.

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"Ночью небольшой минус, днем небольшой плюс. То есть днем в ближайшие несколько дней будет в пределах +1…+6°C. В дальнейшем несколько снизится, но все равно плюсовая температура в дневные часы нам обеспечена", - отметила синоптик.

Погода на завтра, 23 февраля

Согласно прогнозу синоптика, 23 февраля разве что в западных и юго-восточных областях могут быть осадки.

"Преимущественно это осадки жидкой фазы, дожди, ну разве что в Карпатах, да, еще остается тот очаг зимы, там еще и снег лежит до сих пор до 70 сантиметров, кое-где и выше. И там все же, если на западе завтра еще немного дождь будет, то в Карпатах все же это будет в виде снега и мокрого снега. Но в дальнейшем как раз уже с четверга, все же в большинстве регионов больше прояснений будет и соответственно меньше осадков", - подытожила Птуха.

Читайте такжеВрежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемРанее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине весной 2022 будет холодной - нас ждут минусовые температуры и снегопады, а куртки придется не прятать аж до самого лета.

Также синоптики прогнозировали, что две последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а конец сезона ознаменуется практически весенней погодой.

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