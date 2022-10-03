Температура обрушится до 0º: украинцы узнали сроки 'ледяного' прогноза

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Погода в Украине в ближайшее время может снова преподнести сюрпризы. Ожидается снижение температурных показателей.

Несмотря на проблески "бабьего лета", летняя погода окончательно отступает перед натиском осени. Об этом можно судить по прогнозным показателям погодного радара Ventusky.

При этом стоит обратить внимание на то, что понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Украинцев предупредили, что температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

Когда в Украине резко похолодает

Отметим, что вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине октября.

При этом наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Карпатском регионе.

Температура воздуха в ночь на 14 октября может опуститься до 0 градусов.

/ ventusky.com

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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