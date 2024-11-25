Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

Вы узнаете:
- Где в Украине резко похолодает
- Какой будет погода в Украине 26 ноября
Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет с изморозью. В некоторых областях температура воздуха опустится до -9 градусов.
Осадки будут идти только ночью в восточных областях и вечером на крайнем западе нашего государства. В большинстве областей будет сухая погода. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, 26-го ноября, также вероятна изморозь. Осадки в виде снега и мокрого снега только ночью на востоке и вечером во вторник на крайнем западе Украины. А так, в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода", - отметила синоптик.
Она рассказала, что температура воздуха ожидается ближайшей ночью в пределах -1...-6 градусов, на севере до -6...-9 градусов.
"Завтра днем в Украине от 2 мороза до 4 тепла, на юге +3...+6 градусов, в западных областях +4...+8 градусов", - сказала Диденко.
Погода в Киеве 26 ноября
В Киеве 26 ноября осадки маловероятны, будет солнечная погода. Ночью в столице температура воздуха будет держаться на уровне -3...-6 градусов, днем будет около нуля градусов.
Когда в Украине будет потепление
Также Диденко добавила, что в четверг, 28 ноября, ожидается небольшое потепление.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине ударят сильные морозы - синоптик назвала дату серьезного похолодания. Холодная погода не обойдет большинство областей Украины, но морозы будут краткосрочными.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют потепление и мокрый снег - синоптик предупредил об изменениях в погоде. В течение недели морозы отступят и произойдет небольшое повышение температуры воздуха. Но вместе с этим увеличится вероятность дождя и мокрого снега.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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