Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолодания

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4 января 2023, 01:30
В северных и северо-восточных областях Украины возможны осадки в виде снега.
Градусник
В Украине прогнозируют сильные морозы / 34.ua

Погода в Украине в начале января 2023 присуща середине апреля, заявила синоптик украинского Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она подчеркнула, что баланс в природе предусматривает — если сейчас тепло, то впоследствии может поступить прохладная воздушная масса. Об этом синоптик рассказала в комментарии NV.

По ее прогнозу, уже в пятницу, 6 января, температура опустится до -1−6 градусов мороза. При этом в северных и северо-восточных областях возможны осадки в виде снега. На севере, левобережной части, Черниговская, Сумская область 6 января температура может иногда опуститься до -10 градусов.

Синоптик предупредила о том, что 7 января ночью ожидается -7−13 градусов мороза, в дневные часы — 4−10 мороза. В западных областях снег выпадет в субботу вечером. На северо-востоке на Рождество (с 6 на 7 января) ночью ожидается до -14−20 градусов мороза. Морозная ночь на Рождество ожидается во всех регионах, включая южные.

"На Рождество в северной части Украины, в восточных и частично центральных будет снег — в ночь с 6 на 7 число и 7 января. И поскольку температура будет морозной, то образуется снежный покров и некоторое время будет сохраняться", — добавила Птуха.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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