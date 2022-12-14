Ударят морозы до – 21°: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

В Украине погода готовит новый ледяной сюрприз. В ближайшее время ожидается существенное похолодание.
В преддверии Рождественских праздников стоит ожидать ощутимых морозов. Об этом свидетельствует прогноз на портале Gismeteo.
При этом резкое похолодание будет ощущаться как днем, так и в ночное время.
Обратим внимание, что в начале января температура воздуха в Украине будет опускаться ниже - 20° даже в Киеве.
Стоит отметить, что такие морозы являются фактором опасности, поэтому нельзя игнорировать предупреждения синоптиков и спасателей.
Добавим, что пик морозов ожидается 8 и 9 января – в ночное время прогнозируется до – 21 градуса.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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