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Ударят трескучие морозы до – 17°: украинцы узнали сроки ледяного "Армагеддона"

13 декабря 2022, 03:10
В отдельных регионах Украины температура воздуха может существенно снизиться.
мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

Погода в Украине вскоре снова готовит новый ледяной "подарок". Прогнозируется заметное понижение температуры воздуха.

Вскоре ожидается поступление новой порции замораживающей холодины. Такой прогноз публикуется на сайте погодного радара Ventusky.

Обратим внимание на то, что наиболее ощутимое снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

При этом в отдельных регионах Украины температура воздуха может снизиться до 17 градусов мороза.

Когда ждать резкого похолодания

Стоит обратить внимание на то, что в Украине вторжение холодного воздуха прогнозируется во второй декаде декабря.

При этом наиболее сильное похолодание стоит ожидать в северных областях Украины.

Добавим, что температура воздуха в ночь на 20 декабря может опуститься до - 17 градусов.

Ударят трескучие морозы до – 17°: украинцы узнали сроки ледяного
/ ventusky.com

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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