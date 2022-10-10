УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалии

10 октября 2022, 05:10

Антициклон Vangelis медленно начнёт своё продвижение в восточном направлении, рассказал Игорь Кибальчич.

градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

В Украине в ближайшую неделю погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он уточнил, что малоподвижный антициклон Vangelis сформируется над западной Украиной и Беларусью, который в течение недели медленно начнёт своё продвижение в восточном направлении.

"Поэтому на фоне высокого давления, существенных осадков не предвидится. Однако, в понедельник и вторник волновое возмущение на холодном фронте приведёт к выпадение умеренных, а местами и сильных дождей в восточной части страны и в Сумской области", - предупредил синоптик.

По его прогнозу, температура воздуха в начале второй декады октября окажется близкой к средним многолетним показателям, в южной и восточной части страны немного ниже нормы за счёт преобладания северо-западных воздушных потоков и более плотной облачности.

Кибальчич прогнозирует в течении недели температуру ночью от +3 до +11 градусов (в первой половине недели в северных областях местами температура опустится до -2 градусов). Днем ожидается +12 +18 градусов (на выходных до +21 градуса).

Читайте такжеБабье лето будет недолгим: украинцы узнали "ледяной" прогноз с температурой до 0º

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте еще:

синоптик прогноз погоды
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:10

Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалии

04:00

В "башнях Кремля" переполох, появилась группа против противников Патрушева и Шойгу – ПономаревВидео

03:20

Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицыВидео

02:52

"Перестань позориться!": Волочкова докатилась до детского аниматора, но и тут дала маху

02:17

Все обречено на провал: астролог назвал самые неудачные дни октября 2022Видео

Реклама
01:34

Военный эксперт пояснил, почему разваливается оборона врагов под ударами ВСУВидео

00:51

Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгахВидео

00:35

Способ сделать багажник чистым: народные средства и лайфхакиВидео

09 октября, воскресенье
23:43

Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИВидео

23:03

Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоровВидео

22:28

"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения ПутинаВидео

22:05

Быстрое восстановление Крымского моста – ложь, оккупантам РФ понадобится до 5 месяцев – МВДВидео

21:58

"Большое унижение Путина": в США предупредили о мести РФ за удары по Крымскому мостуВидео

21:55

Голос країни-12 - 6 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:38

В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из БеларусиВидео

21:20

В ране уже завелись клопы: оккупант поблагодарил украинских бойцов за пленВидео

21:05

Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту: заявил о "теракте" и обвинил спецслужбы Украины

20:58

"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантовВидео

20:49

Возвращение блудной певицы: как выглядит исчезнувшая на 4 года Мария Яремчук сейчас

20:30

Можно ли заварить чай в холодной воде: поразительный способ и важный "секрет"Видео

Реклама
20:24

"Сбивать террористический мусор РФ": Ермак назвал способ защиты от российских ракетВидео

20:24

Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

20:10

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

19:49

Смена руководства в Кремле: Фейгин рассказал о преемнике ПутинаВидео

19:37

Украина обязана нанести удар по Беларуси, а Лукашенко повесить в Бучемнение

19:15

Путин утратил контроль над группами Пригожина и Патрушева, его могут отстранить от властиВидео

19:12

РФ – спонсор терроризма и геноцид в Украине: в Конгресс США внесли мощные законопроектыВидео

19:06

"Сейчас это совсем не проблема": Константин Войтенко впервые прокомментировал скандальный разводВидео

18:59

Бабкин, Гребенщиков и звезды мирового рока записали трогательную песню о войне в Украине

18:43

СМИ рассказали, почему взрывы на Крымском мосту не прогремели в день юбилея ПутинаВидео

18:17

Звезды "Вечернего квартала" Великий и Оруджова выпустили мощную пародию на русских оккупантовВидео

18:10

Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения БеларусиВидео

18:06

Худший кошмар леди Ди: сбылось страшное пророчество принцессы Дианы

17:59

"Идет слишком долго": в Белом доме неожиданно предложили завершить войну дипломатиейВидео

17:39

"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелятьВидео

17:28

Россияне после взрыва на Крымском мосту бегут с полуострова: на выезде пробка в 6 километровВидео

16:55

"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2Видео

16:39

Более десятка стран за Украину в НАТО даже без ПДЧ, переговоры продолжаютсяВидео

16:32

В РФ выдвинули неожиданную версию взрывов на Крымском мостуВидео

16:29

"Украина победит. Мы проиграем": дочь путиниста Машкова рассказала, за что благодарна украинцам

Реклама
16:18

Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

15:41

Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУРВидео

15:36

Красная от крови украинцев шапочка собралась на фронт: Яна Поплавская сделала лицемерное заявление

15:35

На Луганщине ВСУ освободили Стельмаховку и еще 6 населенных пунктовВидео

15:27

Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

15:21

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

14:57

"Война без правил": на Западе предупредили о мести Путина за Крымский мостВидео

14:34

Невестка Ющенко засветила пышную грудь в облегающем спортивном топе

14:27

Придут холода и прольются дожди: прогноз погоды в УкраинеВидео

14:24

ВСУ зачищают Херсонщину: появились детали продвижения украинской армииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять