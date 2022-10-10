Украина задубеет до -2º: синоптик дал ледяной прогноз и предупредил об аномалии

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В Украине в ближайшую неделю погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он уточнил, что малоподвижный антициклон Vangelis сформируется над западной Украиной и Беларусью, который в течение недели медленно начнёт своё продвижение в восточном направлении.

"Поэтому на фоне высокого давления, существенных осадков не предвидится. Однако, в понедельник и вторник волновое возмущение на холодном фронте приведёт к выпадение умеренных, а местами и сильных дождей в восточной части страны и в Сумской области", - предупредил синоптик.

По его прогнозу, температура воздуха в начале второй декады октября окажется близкой к средним многолетним показателям, в южной и восточной части страны немного ниже нормы за счёт преобладания северо-западных воздушных потоков и более плотной облачности.

Кибальчич прогнозирует в течении недели температуру ночью от +3 до +11 градусов (в первой половине недели в северных областях местами температура опустится до -2 градусов). Днем ожидается +12 +18 градусов (на выходных до +21 градуса).

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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