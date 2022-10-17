Украина задубеет до -5°: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали даты

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17 октября 2022, 01:30

К концу недели прогнозируется похолодание сразу на 10 градусов, предупредил Игорь Кибальчич.

Градусник
/ 34.ua

Погоду в Украине во второй декаде октября будет определять влияние западной периферии антициклона, при этом 19 – 20 октября атмосферное давление начнёт заметно понижаться, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он прогнозирует, что с западных и северо-западных областей начнутся дожди, которые к концу недели и выходным охватят большую часть Украины, однако наиболее интенсивными будут на Левобережье страны.

По прогнозу синоптика, днем в Украине ожидается комфортная температура до +23 градусов. При этом к концу недели прогнозируется похолодание сразу на 10 градусов.

Вместе с тем в ночное время стоит ожидать заморозков. В пятницу температура воздуха ночью в западных и северных областях опустится до 0…-5 °С, на остальной части +1…+6 °С, добавил Кибальчич.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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