Украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого скачка температуры

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Погоду в Украине в ближайшие дни будет определять Азорский антициклон с комфортными температурами воздуха и малой облачностью, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

За счёт поступления воздушных масс с запада и юго-запада, среднесуточная температура ожидается выше нормы на 3 – 5 °С, пишет он в прогнозе на Мeteoprog.

Ночью и утром местами в пониженных участках местности можно будет наблюдать туманы, которые с восходом солнца довольно быстро будут рассеиваться, отметил синоптик.

"Таким образом, украинцев ожидает короткий период тёплой и сухой погоды, который в некоторой степени можно классифицировать как "бабье лето", - уточнил он.

По его прогнозу, на выходных температура ночь составит +3…+14 °С, днём +13…+23 °С.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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