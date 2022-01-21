Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали даты

В Украине стоит ожидать усиления морозов, предупредил Виталий Постригань.
В Украине после прохождения холодного атмосферного фронта в субботу начнется вторжение арктического воздуха.
Как рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань, погода изменится, стоит ожидать усиления морозов.
"Язык холода" снизит температурный фон на 3-5°. В воскресенье прогнозируем ночью 6-11 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза", - пишет он.
Синоптик уточнил, что до конца января стоит ожидать сохранения зимней погоды с морозами.
"Температура ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза, что приведет к усилению ледовых явлений на водных объектах и промерзанию почвы. Осадки возможны только в отдельные дни", - добавил Постригань.
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Автор: Алексей Тычина