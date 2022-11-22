Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил об опасной аномалии и назвал даты

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Погоду в Украине на текущей неделе будет определять влияние атмосферных фронтов южных циклонов, поэтому на стабилизацию погодных условий рассчитывать не придется, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Прогнозируются резкие колебания температуры воздуха, осадки в разных фазах, гололедные явления и туманы, написал он в Facebook.

По его прогнозу, в центральной Украине ожидается южный циклон, который обусловит осадки в виде мокрого снега и дождя, однако позже циклон отойдет за пределы Украины, а температура снизится до 2° мороза, что обусловит идеальные условия для гололеда.

До конца недели в Украине Постригань не исключил осадки (дождь и мокрый снег), а также гололедицу. Температура ночью может опускаться до 1-6 º мороза, днем 1-6 º тепла.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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