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Украину атакуют сильнейшие грозы и дожди с градом: синоптики предупредили об опасности

24 июля 2022, 11:46

Скорость порывов ветра будет достигать 5-10 м/с.

гроза
Украину атакуют сильнейшие грозы / УНИАН

В Украину летят грозы и сильные дожди с градом. В воскресенье, 24 июля, опаснее всего будет на востоке и севере. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогнозируется, что дожди с грозами будут также частино в центральных и южных областях. Ожидается град и сильный ветер.

Шквалистый ветер прогнозируют преимущественно в северных областях. Там порывы будут достигать 5-10 м/с. В Киеве также ожидается сильная гроза.

погода
Украину атакуют грозовые дожди / Укргидрометцентр

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь, а в случае сильного ветра — держаться как можно дальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили", — заявили в КГГА.

Стоит отметить, что холодно в этот день не будет. В северных областях днем температура воздуха повысится до 25-30 градусов тепла, на западе - до 27-31 градуса, на востоке днем будет 25-28 градусов тепла, а в центральной части страны - 28-30 градусов. Жарче всего будет на юге. Там столбики термометров покажут 30-33 градуса тепла.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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