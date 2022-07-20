Магнитные бури и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в некоторых областях

В Украине будут сильные порывы ветра и магнитные бури / УНИАН

В Украине в четверг, 21 июля, будет жара, но в некоторых регионах будут бушевать сильные ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жарче всего в этот день будет на территории западных областей, в Одесской и Николаевской областях. Там температура будет колебаться от 26 до 31 градуса тепла. В Донецкой области температура воздуха повысится до 28 градусов тепла.

На территории восточных и северо-восточных областей будет холоднее всего - 20-24 градуса тепла.

"Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевщину. Ближайшей ночью отдельные дождики пройдут в южной части и в Днепре с районами - но небольшие и локальные. В большинстве наших областей все же завтра будет преобладать сухая погода", - написала Наталья Диденко.

В восточных и южных областях ожидаются порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик также предупредила о том, что в ближайшие дни в Украине будут магнитные бури.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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