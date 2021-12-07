Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

Неблагоприятная погода будет в большинстве областей страны / УНИАН

В Украине сегодня ожидается туман на большинстве территории государства. Также в западных областях стоит готовиться к гололедице.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

"Утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица. И уровень опасности", – говорится в сообщении.

Также по всей территории страны сегодня будут осадки: на юге, востоке и в центре – дожди, а в западных и северных областях – дождь со снегом.

При этом температура воздуха на востоке и юге местами будет достигать +10 градусов. На западе Украины будет холоднее – столбик термометра будет колебаться от -2 до + 2 градусов.

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Какой будет погода 8 декабря

В среду, 8 декабря, на западе государства усилятся морозы. В целом похолодает по всей территории страны. В центральных, северных, южных и части западных областей ожидают осадки – дождь и снег.

Какой будет погода в Украине до Нового года

Синоптики отмечают, что погода в Украине до Нового года будет опасной. По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, в декабре в нашу страну придут ледяные дожди и станут причиной гололеда.

Также украинцам стоит приготовиться к морозам и снегопадам. Осадки в виде дождя и снега начнутся 8-10 декабря вместе с похолоданием и создадут опасный "микс" из ледяного дождя и мокрого снега. В результате украинцы получат гололед.

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