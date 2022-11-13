Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

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Погоду в Украине и практически во всей Европе будет определять антициклональный тип циркуляции, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Область повышенного атмосферного давления распространится от Франции до восточных областей Украины, пишет он в прогнозе.

Синоптик отметил, что температура воздуха будет превышать средние многолетние показатели на 3 – 8 °С за счёт преобладания южных и юго-западных воздушных потоков, которые принесут в Европу тепло с акватории Средиземного моря и прилегающей местности.

"В Украине также установится аномально тёплая погода по всей территории, однако уже с понедельника начнётся постепенное понижение температуры по причине перестройки атмосферной циркуляции на зимний лад", - добавил Кибальчич.

/ meteoprog.ua

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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